Террористическая группировка "Исламское государство"* не представляет угрозу для Афганистана, заявил заместитель министра культуры и информации временного правительства страны, официальный представитель "Талибана"* Забиулла Муджахид. Его слова приводит канал TOLO News.

"Мы не называем ИГ* угрозой, мы называем его головной болью. В некоторых местах оно создает головную боль, но после каждого инцидента его виновники ликвидируются. Мы их гоним, их убежища обнаружены", — отметил замминистра,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По словам Муджахида, ИГ* не пользуется поддержкой народа Афганистана.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена ростом активности боевиков "Исламского государство"* в этой стране. Захарова напомнила, что накануне они устроили теракт у мечети в центре Кабула, в результате которого погибли 20 человек.