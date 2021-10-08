Европейские индексы выросли - 07-10-21
МОСКВА, 8 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 7 октября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.85% и составил 15250.86 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.65% и составил 6600.19 пункта, британский FTSE вырос на 1.17% и составил 7078.04 пункта, а российский RTSI вырос на 2.17% и составил 1853.99 пункта.
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