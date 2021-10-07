Малхас Амоян вышел в финал Чемпионата мира по греко-римской борьбе

Член сборной Армении по греко-римской борьбе Малхас Амоян поборется за звание Чемпиона мира.

Как сообщает Арменпресс, Малхас Амоян в полуфинале Чемпионата мира в Осло (Норвегия) в весовой категории до 72 кг, со счетом 10:6 одержал победу над Мохаммадом Реза Ходжатолахом Мохтарином из Ирана.

Амоян будет бороться за звание чемпиона мира с представителем России Сергеем Кутузовым. Бой состоится 8 октября.