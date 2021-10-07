Захарова коснулась тенденции на изменение геополитической ситуации в Закавказье

Москва исходит из приоритетного характера задачи по обеспечению геополитической стабильности и безопасности в регионе Южного Кавказа. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе очередного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на вопрос о заявлении главы МИД Ирана о том, что Тегеран видит тенденцию на изменение геополитической ситуации в Закавказье.

«Россия проводит соответствующую комплексную политику, в том числе путем поддержания диалога со всеми региональными игроками. Вчера главы МИД РФ и ИРИ обсуждали инициативу создания формата «3+3» (Россия, Иран, Турция, Армения Азербайджан, Грузия)․ У иранских друзей позитивное отношение к этой инициативе», - отметила официальный представитель МИД РФ.