Нарек Манукян назначен заместителем министра территориального управления и инфраструктур
Решением премьер-министра Никола Пашиняна, Нарек Манукян назначен заместителем министра территориального управления и инфраструктур Республики Армения. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт e-gov.am.
До этого Манукян занимал должность вице-губернатора Гегаркуникской области.
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