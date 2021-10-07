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Нарек Манукян назначен заместителем министра территориального управления и инфраструктур

Нарек Манукян назначен заместителем министра территориального управления и инфраструктур

Решением премьер-министра Никола Пашиняна, Нарек Манукян назначен заместителем министра территориального управления и инфраструктур Республики Армения. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт e-gov.am.

До этого Манукян занимал должность вице-губернатора Гегаркуникской области.


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