“Ереванский бестселлер”: лидирует “Бальзак”, армянская литература, сентябрь 2021

Авторский проект “Ереванский бестселлер” Информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку художественных произведений армянских писателей по данным продаж за сентябрь.

На первом месте - книга Левона Неса (Оганесян) “Бальзак. История одной собаки”. Бальзак - разумная и мудрая собака. Это имя непривычно для собаки, но она наделена неоспоримым литературным даром, а выступать против фактов - бесплодное дело. Автор попытался взглянуть на человека глазами животного - собаки. Ведь животное иногда разумнее, чем человек. Возможно, последний просто присвоил свой высокий титул разумного существа. А разум, являющийся предусловием становления нашего рода, позволяет ли он безоговорочно удостоиться безграничной преданности и верности наших четвероногих друзей.

На втором месте «Одинокий» Ашота Агабабяна. По словам автора, в этой книге читатель впервые откроет для себя ряд событий, считавшихся в последние десятилетия государственной тайной, которые могут показаться мифами, но они абсолютно реальны. Роман основан на секретных открытиях академика Григора Гурзадяна.

На третьем месте “Баку” Ваана Тотовенца. В романе Левон, единственный сын Марты и Вираба, супружеской пары, борющейся с нищетой, - невинная мишень капиталистического мира. Он воодушевлен высокими идеями, он становится залогом победы и символом всей трехтомной книги. Прообразом Левона был сын Ваана Тововенца.

На четвертом месте книга Маргарит Деранц «Любовь на краю луны». В романе описана жизнь сорокалетней писательницы в контексте распада Советского Союза и последовавших за этим резких перемен. Это многослойный психологический роман о любви мужчины и женщины, о литературе, об одиночестве, безнадежности и отчуждении.

На пятом месте роман Ашота Агабабяна “Ловушка”. Имя и фамилия главного героя “Ловушки” по понятным причинам не раскрываются в прессе, он не появляется на телеэкранах. О его деяниях и его исключительной деятельности и о людях, подобных ему обычно молчат или говорят лишь спустя десятилетия. Эти люди, прошедшие специальную подготовку, в судьбоносное для страны время, своими исключительными действиями предоставляют родине неоценимые услуги. Но обычно их “забывают”. Герой романа Ашота Агабабяна “Ловушка” - один из этих исключительных людей, живущий рядом с нами разведчик Джон Ганисян. В основе романа история его драматической жизни и его невероятная деятельность.

“Красный” Овика Афьяна на шестом месте. Война меняет все. Даже любимые цвета художников или любимые движения танцоров. Неизменными остаются только люди, которые находятся в состоянии войны или ищут мира, с каждым днем все больше и больше отдаляясь от него. Это история войн разных времен, мечтаний и страданий, история о людях, которые любят или борются с самим собой, в своем доме, в своем городе, на границе своей страны. И эта любовь и борьба никогда не заканчиваются.

На седьмом месте - книга Сюне Севады “Зависимость”. Сборник рассказов “Зависимость” включает в себя работы писателя за последние три года. Представлены произведения, опубликованные на сайте, в журналах и переведенные на другие языки, и еще неопубликованные работы. Темы рассказов не имеют определенной направленности, некоторые социальные, некоторые более чувственные, в некоторых - внутренняя борьба человека с насилием путем сдерживания собственных желаний, непримиримости или борьба извне, некоторые рассказы обращены к Арцахской освободительной борьбе.

На восьмом месте - сборник рассказов и публицистики Вазгена Саркисяна “Что же вы делаете, ребята?”. Вазген Саркисян пишет: “Я не боюсь. Я никого не боюсь. Предупреждаю, бывает, что в истории остаются лишь следы. Наша история не должна остановиться на наших следах...

Сборник Амо Сагияна «Не считайте меня отсутствующим» занимает девятое место. Этот сборник стихов, написанных в 1986 - 1992 годах, Амо Сагин передал в типографию в начале 1990-х годов. Однако по разным причинам книга не была опубликована. И только в 1998 году, через пять лет после смерти поэта, стараниями друзей поэта Щорса Давтяна и Ованнеса Айвазяна сборник был издан. Наряду с характерными признаками и мотивами сагияновского поэтического мира в сборнике присутствуют и тонкие психологические образы, символизирующие прощание поэта, живущего на закате жизни, острые отклики на политическую действительность и обобщение общественных настроений того времени.

На десятом месте повесть Егише Чаренца “Из исправительного дома Еревана”. В бурной, полной противоречий жизни Чаренца запомнился вечер 5 сентября 1926 года, когда он из-за покушения на Марианну Айвазян оказался в исправительном доме Еревана. «Я был влюблен, хотел жениться на ней, сделал предложение, она отказала, и я захотел убить ее, я совершил покушение…”, - признался поэт на допросе.

Этот автобиографическая история повествует о заключения Чаренца в тюрьме. Исправительный дом Еревана являл собою поразительный мир советских заключенных. Писатель описывает отношения, складывающиеся там, психологию, личную жизнь и даже любовные связи заключенных.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах при составлении рейтингового списка участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).