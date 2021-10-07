Азиатские индексы снизились - 07-10-21
ТОКИО, 7 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 7 октября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.54% и составил 27678.21 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.12% и составил 1939.62 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3568.17 пункта, а HANG SENG вырос на 3.07% и составил 24701.73 пункта.
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