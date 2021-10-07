Сорок пять тонн грузинского меда отправлено во Францию

Компания по переработке меда "Апигео", созданная при поддержке государства, экспортировала 45 тонн меда во Францию, сообщает пресс-служба Агентства развития села.

Предприятие по переработке меда в селе Баши в муниципалитете Самтредиа создано при финансовой поддержке Агентства развития села. Инвестиции в завод составили 500 тысяч лари, из которых 300 тысяч являются льготным агрокредитом. На предприятии работает 12 человек,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

В планах кампании экспортировать за рубеж еще 90 тонн.

"В рамках проекта льготного агрокредита на развитие первичного производства меда выдано более 68 миллионов лари, при этом софинансирование Агентства развития села превышает 12 миллионов лари", – заявил директор агентства Илья Тамарашвили.

Тамарашвили вместе с заместителем губернатора региона Имерети Бесиком Гоподзе ознакомился с рабочим процессом на заводе.

Несмотря на пандемию COVID-19, Грузия добилась большого прогресса в пчеловодстве. В 2020 году из страны было экспортировано 21,7 тонны меда, что на 15,3 тонны (в 3,4 раза) больше, чем в 2019 году.

В декабре 2016 года Еврокомиссия положительно оценила систему госконтроля Грузии и дала добро импорту грузинского меда. Продукция проходит жесткий контроль по разным параметрам сначала на родине.

Экспорт грузинского меда осуществляется в страны ЕС, США, Китай и другие страны.

Грузинский мед, по сравнению с китайским и аргентинским, цена которых два доллара, довольно дорогой. Он отличается своими вкусовыми качествами, экологической чистотой, и об этом прекрасно осведомлены зарубежные эксперты.

В Грузии розничная цена килограмма грузинского меда составляет 20 лари. Встречается монофлорный мед, мед альпийской зоны, который является дорогостоящим продуктом.