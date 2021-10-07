В резиденции президента Италии – Квиринальском дворце, состоялась официальная церемония прощания президентов Армении и Италии Армена Саркисяна и Серджо Маттареллы.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, президенты еще раз подчеркнули высокий уровень армяно-итальянских отношений, отметили, что у двух стран много общих интересов, большой потенциал для сотрудничества, а также большое желание и дальше укреплять двустороннюю дружбу.

После беседы состоялась официальная церемония прощания с президентом Армении и возглавляемой им делегации.