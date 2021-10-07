Армения и Италия углубляют сотрудничество в сфере юстиции: подписан меморандум

Министр юстиции Армении Карен Андреасян 6 октября в Риме встретился с министром юстиции Италии Мартой Картабиа.

«Карен Андреасян поблагодарил за возможность встречи и подчеркнул, что правительство Армении заинтересовано в придании нового стимула отношениям Армения-Италия», - как передает «Арменпресс», говорится в сообщении Министерства юстиции Армении.

Подчеркнув, что реформы правосудия являются одним из важнейших направлений повестки правительства Армении, Карен Андреасян представил итальянскому коллеге проделанную за последние три года работу, также коснулся антикоррупционной повестки Армении, защиты прав человека, реформ в полиции, в уголовно-исполнительной системе и в других сферах.

Карен Андреасян в беседе с Мартой Картабиа подчеркнул, что правительству Армении при содействии международных, в том числе и европейских партнеров удалось создать новые и прозрачные институты. Министр выразил благодарность Италии за внедрение программы «Укрепление антикоррупционных реформ в Армении», посредством которой ОБСЕ помогает правительству Армении в создании Антикоррупционного комитета. Основным государством-донором программы является Итальянская Республика.

Министр юстиции Армении пригласил Марту Картабиа посетить Армению.

За встречей последовала церемония подписания Меморандума по углублению сотрудничества между академиями юстиции двух стран. Документ подписали министр юстиции Карен Андреасян и президент Института юстиции Италии Джорджио Латанци.