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Вспышка коронавируса в детских садах в Тбилиси – закрыты 14 дошкольных учреждений

Вспышка коронавируса в детских садах в Тбилиси – закрыты 14 дошкольных учреждений

Из-за случаев коронавируса в Тбилиси временно закрыты 14 детских садов. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Агентство управления детскими садами столицы.

На 12-дневный карантинный режим перешли детские сады.

В агентстве отмечают, что государственные детские сады в Тбилиси работают с учетом рекомендаций Минздрава страны. Согласно протоколу, даже в случае выявления одного случая инфицирования, детский сад переводится в режим карантина, а лица, контактировавшие с инфицированным, – в самоизоляцию.

Накануне на карантин были переведены два детских сада в столице.

В детских садах учебно-воспитательный процесс начался 4 октября.

В Тбилиси функционирует 180 государственных детских садов, в которые ходят более 61 тысячи детей.


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