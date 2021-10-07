Время в Ереване: 11:07:36,   7 Октябрь

Делегация, возглавляемая Аленом Симоняном, посетила посольство Армении в РФ

Делегация, возглавляемая Аленом Симоняном, посетила посольство Армении в РФ

В связи с официальным визитом в РФ делегации, возглавляемой председателем Национального собрания Республики Армения, в посольстве Армении в РФ был организован официальный прием.

«На приеме присутствовали представители аккредитованного в РФ дипломатического корпуса, общественно-политические деятели и представители армянской общины», - как передает «Арменпресс», отмечено в сообщении Национального собрания.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]