Университет Хопкинса насчитал более 236 млн случаев заражения COVID-19

С начала пандемии число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире возросло до 236 511 950, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Умерли не менее 4 828 340 заболевших, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По данным счетчика Worldometers, случаев заражения было 237 091 792, а летальных исходов - 4 840 927.

В тройке стран с более чем 20 млн случаев COVID-19 остаются США, Индия и Бразилия

По данным Worldometers, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 621; а количество случаев на 1 млн человек - 30,417. В США на 1 млн жителей в среднем скончались 2 182 человека, в Индии - 322, Бразилии - 2 795, в России - 1 456.