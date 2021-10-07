Армен Григорян и посол Королевства Нидерландов в Армении обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

7 октября секретарь Совета безопасности Армен Григорян принял посла Королевства Нидерландов Нико Шермерса.

«Стороны с удовлетворением признали, что армяно-голландские отношения носят дружественный характер и имеют тенденцию к дальнейшему развитию», - как передает «Арменпресс», отмечено в сообщении Аппарата Совета безопасности.

Посол Нико Шмермерс высоко оценил стабильность демократических институтов в этих сложных для Армении условиях, а также усилия правительства Республики Армения по постоянному развитию этих институтов. В этом контексте секретарь Совета безопасности Армен Григорян представил усилия правительства Республики Армения, направленные на укрепление верховенства закона в демократических институтах, а также структурные и существенные реформы в Вооруженных силах. Стороны обсудили и вопросы борьбы с коррупцией.

Армен Григорян и посол Королевства Нидерландов в Армении обменялись мнениями по актуальным вопросам безопасности в регионе и ситуации на армяно-азербайджанской границе.