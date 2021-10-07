Время в Ереване: 11:07:36,   7 Октябрь

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили региональные вопросы

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили региональные вопросы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону поздравил президента России Владимира Путина с Днем рождения.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Агентство «РИА Новости».

После поздравления Эрдоган обсудил с Путиным отношения между двумя странами и региональные проблемы.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]