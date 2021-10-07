Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили региональные вопросы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону поздравил президента России Владимира Путина с Днем рождения.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Агентство «РИА Новости».
После поздравления Эрдоган обсудил с Путиным отношения между двумя странами и региональные проблемы.
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