Состоявшаяся в среду в швейцарском Цюрихе встреча главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном была конструктивной, способствовала росту взаимопонимания. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг МИД КНР.

"Встреча была конструктивной и полезной для укрепления взаимопонимания", - говорится в сообщении китайского внешнеполитического ведомства.

Оно отметило, что "стороны всесторонне, откровенно и углубленно обменялись мнениями по китайско-американским отношениям и международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес".

"Ян Цзечи заявил, что вопрос о том, смогут ли Китай и Соединенные Штаты хорошо наладить свои взаимоотношения, связан с фундаментальными интересами двух стран и их народов, а также с будущим и судьбой мира", - подчеркивает МИД КНР.

По его словам, столкновение Китая и США приведет к серьезному ущербу в обеих странах и во всем мире.

Он сказал, что в Китае обратили внимание и придают большое значение недавним заявлениям президента Джо Байдена о том, что США не намерены сдерживать развитие Китая и начинать новую "холодную войну". Китайский представитель отметил, что стороны "должны уважать основные интересы и основные проблемы друг друга, и двигаться по пути взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества".

Ян Цзечи изложил Салливану позицию Китая по вопросам, связанным с Тайванем, Гонконгом, Синьцзяном, Тибетом, Южно-Китайским морем и правами человека, "потребовал, чтобы США уважали суверенитет, безопасность и интересы развития Китая и прекратили использовать вышеупомянутые проблемы для вмешательства во внутренние дела Китая", - подчеркивается в сообщении.