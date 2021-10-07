Матч Исландия-Армения обслужит Никола Дабанович

Матч Исландия-Армения квалификационного раунда чемпионата мира будет судить судейская бригада из Черногории.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. 8 октября в Рейкьявике на стадионе «Лаугардалсвёллур» состоится матч седьмого тура отборочной группы J чемпионата мира по футболу-2022 между Исландией и Арменией.

Главный арбитр, обслуживающий матч, - Никола Дабанович. Ему будут ассистировать Милютин Дукич и Владан Тодорович. Четвертый арбитр - Милош Боскович.

Арбитр VAR - Клей Руперти (Нидерланды), ему будет ассистировать Джон Уорд (Ирландия).