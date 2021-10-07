Матч Исландия-Армения обслужит Никола Дабанович
13:19, 7 Октябрь, 2021
Матч Исландия-Армения квалификационного раунда чемпионата мира будет судить судейская бригада из Черногории.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. 8 октября в Рейкьявике на стадионе «Лаугардалсвёллур» состоится матч седьмого тура отборочной группы J чемпионата мира по футболу-2022 между Исландией и Арменией.
Главный арбитр, обслуживающий матч, - Никола Дабанович. Ему будут ассистировать Милютин Дукич и Владан Тодорович. Четвертый арбитр - Милош Боскович.
Арбитр VAR - Клей Руперти (Нидерланды), ему будет ассистировать Джон Уорд (Ирландия).
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