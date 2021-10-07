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Никол Пашинян поздравил Владимира Путина с Днем рождения

Никол Пашинян поздравил Владимира Путина с Днем рождения

Премьер-министр Никол Пашинян по случаю Дня рождения направил президенту Российской Федерации Владимиру Путину поздравительное послание. Как передает «Арменпресс», в поздравительном послании, в частности, говорится:

«Уважаемый Владимир Владимирович! Примите мои искренние поздравления в связи с Вашим Днем рождения!

Богатый опыт государственно-политической деятельности, направленной на реализацию целей в интересах развития Российской Федерации, а также Ваши последовательные усилия, направленные на дальнейшее укрепление роли страны на мировой арене, заслужили достойное уважение и дома и за рубежом.

Ваш личный вклад в укрепление союзнических отношений России и Армении неоспорим. Мы благодарны за Ваши усилия по установлению прочного и стабильного мира на Южном Кавказе.

Искренне ценю наше взаимопонимание и доверительные отношения.

Уважаемый Владимир Владимирович! Желаю Вам здоровья, счастья и новых успехов на Вашей ответственной должности!»


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