Фонд природы Кавказа перечислил четырем ГНКО 314 661 евро

4 ГНКО Министерства окружающей среды Республики Армения от Фонда природы Кавказа (CNF) получили второе перечисление денежных переводов, предусмотренных на 2021 г., который в общей сложности составил 314 тысяч 661 евро.

«127 005 евро выделено Биосферному заповеднику «Зангезур», 76 975 евро Государственному заповеднику «Хосровский лес», 81 222 евро Национальному парку «Дилижан», 28 964 евро Национальному парку «Озеро Арпи» », сообщили «Арменпресс» в министерстве.

Отмечается, что первые переводы фонда в размере около 320 000 евро были перечислены 4 ГНКО в начале 2021 года.

Выделенные средства при софинансировании из государственного бюджета пойдут на текущие расходы ГНКО, что обеспечит эффективную работу этих структур.