Вновь открылся отремонтированный детский сад села Ттуджура

После 10-летнего перерыва в селе Ттуджур укрупненной общины Чамбарак Гегаркуникской области, отремонтированный детский сад общины Чамбарак вновь распахнул свои двери перед детьми. Как сообщил «Арменпресс» заместитель главы общины Чамбарак Роберт Оганян, в 2015 году была начата реконструкция детского сада Ттуджура, были заменены крыша, двери и окна, в 2020 году была проведена внутренняя отделка, экстерьер здания и территория.

Шестилетняя программа была реализована в рамках финансирования общины, программ субсидирования правительства и сотрудничества с благотворительными общественными организациями. Все обошлось почти в 80 миллионов драмов.

Церемония открытия детского сада прошла в торжественной обстановке, на которой присутствовали глава общины Вазген Адамян, работники администрации, члены семьи Тер Паргамян-Темирджян благотворителей из Америки.

«Детский сад будет принимать детей и из Ттуджура и из других сел общины - Гетик, Мартуни, Айгут, Дпрабак и Дзораванк. Он рассчитан на 80 детей. На втором этаже детского сада расположены игровые комнаты, спальни, ванные комнаты, а на первом этаже - холл, кухня, прачечная, административные помещения, медпункт. Благоустроенный двор детского сада оборудован различными игровыми площадками.

Детский сад Ттуджура на данный момент будут посещать 60 воспитанников, их число будет постепенно увеличиваться, так как до этого многим родителям приходилось водить своих детей в детские сады других общин.

Детей из 5 населенных пунктов общины будут привозить в детский сад утром, а вечером отвозить на комфортабельном маршрутном такси, штат укомплектован специалистами», - рассказал замглавы общины.

Хосров Хлгатян