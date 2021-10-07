Россия внесет в ООН резолюции по недопущению гонки вооружений

Россия внесет в Первый комитет ГА ООН ряд резолюций о недопущении гонки вооружений в космосе, говорится в заявлении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова, которое зачитали на заседании Первого комитета, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Важны усилия мирового сообщества по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, что гарантировало бы его сохранение для мирных целей на благо человечества. Вносим на рассмотрение Первого комитета проекты резолюций по неразмещению первыми оружия в космосе; мерам транспарентности и укрепления доверия в космической деятельности; а также дальнейшим практическим мерам в области предотвращения гонки вооружений в космосе (ПГВК)", - процитировал Ермакова член российской делегации.

По словам дипломата, последовательное продолжение инклюзивной многосторонней дискуссии по тематике международной информационной безопасности является одним из российских приоритетов. "Намерены внести на рассмотрение 76-й сессии Генассамблеи ООН объединительный проект резолюции по международной информационной безопасности (МИБ). Призываем поддержать нашу инициативу и стать ее соавторами", - зачитал дипломат.