Карлен Мкртчян назначен исполняющим обязанности руководителя общины Арташат

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна исполняющим обязанности руководителя общины Арташат Араратской области назначен Карлен Мкртчян.

Об этом «Арменпресс» стало известно с сайта e-gov.am

Бывший руководитель Карен Бениаминян ушел в отставку с поста главы общины Арташат 30 сентября.