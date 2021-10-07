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Президент Армении в Италии встретится с Марио Драги: предстоит подписание меморандума

Президент Армении в Италии встретится с Марио Драги: предстоит подписание меморандума

Второй день официального визита президента Республики Армения Армена Саргсяна в Италию начнется в Палаццо Киджи, где на раннее утро запланирована встреча с председателем Совета министров Марио Драги. Корреспондент «Арменпресс» передает из Рима: в повестке дня экономические вопросы и перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества.

После этой встречи в Квиринальском дворце состоится официальная церемония проводов.

Следующей остановкой президента Саргсяна станет университет Ла Сапиенца, крупнейший университет Европы. Предусмотрено подписание Меморандума о взаимопонимании между этим вузом и Министерством образования, науки, культуры и спорта РА.

Университет Ла Сапиенца в Риме имеет почти 700-летнюю историю.

В международных рейтингах он по качеству исследований, образования и международного сотрудничества значится как ведущий университет Италии. Университет предлагает 270 программ бакалавриата и магистратуры, 30 из которых на английском языке. Обучение для лучших студентов бесплатное.

Второй день государственного визита Армена Саргсяна завершится в гимназии Левоньян, где пройдет встреча с представителями местной армянской общины.


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