Европейские индексы снизились - 06-10-21

МОСКВА, 7 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 6 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.46% и составил 14973.33 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.26% и составил 6493.12 пункта, британский FTSE снизился на 1.15% и составил 6995.87 пункта, а российский RTSI снизился на 1.38% и составил 1814.64 пункта.