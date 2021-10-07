Европейские индексы снизились - 06-10-21
МОСКВА, 7 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 6 октября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.46% и составил 14973.33 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.26% и составил 6493.12 пункта, британский FTSE снизился на 1.15% и составил 6995.87 пункта, а российский RTSI снизился на 1.38% и составил 1814.64 пункта.
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