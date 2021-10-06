Скончался дипломат, посол Армении в ряде стран Виген Читечян

Дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в ряде стран Виген Читечян скончался на 81-м году жизни. Как передает Арменпресс, об этом сообщает страница посольства Армении в Бельгии в Facebook.

Виген Читечян был Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения во Франции в 1995-1997 годах, затем в 1997-2018 годах - в Бельгии, Франции, Нидерландах, Люксембурге, Андорре, Монако, Ватикане, а также главой представительства Республики Армения при Европейском Союзе. В 1997-2004 гг. был главой армянской миссии при НАТО.