Президент Армении встретился с председателем Сената Италии 

Находящийся с государственным визитом в Итальянской Республике президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с председателем Сената Италии Марией Элизабеттой Казеллати.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, приветствуя президента Армении от имени Сената и от себя лично Мария Казеллати еще раз с удовлетворением отметила прочные связи, существующие между двумя странами. Она отметила, что государственный визит президента Италии в Армению в 2018 году и сегодняшний государственный визит президента Армении в Италию являются большим импульсом для сотрудничества между двумя странами. Назвав сферу культуры важной составляющей двустороннего сотрудничества, она подчеркнула важность деятельности открытого в Ереване в 2018 году Регионального центра сохранения, управления и оценки итальянского культурного наследия.

Согласившись с тем, что в основе отношений между двумя странами лежат исторические и культурные связи, президент Армении отметил, что наши народы имеют исторические связи на протяжении тысячелетий, а последние две тысячи лет у них также есть общая христианская история. «Мы - народы, которые всегда высоко ценили культуру, знания и искусство», - сказал президент Саркисян.

Президент Армении подчеркнул важность встреч с главами законодательных органов в рамках своих зарубежных визитов, учитывая важную роль парламентов в развитии межгосударственных отношений, формировании атмосферы взаимного доверия и понимания. «Мы заинтересованы в более тесных связях между парламентами двух стран, в том числе в рамках международных организаций и межпарламентских ассамблей», - сказал президент Саркисян.

Собеседники также коснулись развитий и проблем в регионе. В частности, президент Саркисян коснулся гуманитарных вопросов, отметив в этом контексте, что, несмотря на усилия и призывы международного сообщества, Азербайджан продолжает удерживать армянских военнопленных.

Были также затронуты направления и перспективы сотрудничества Армения-Европейский Союз.