Пашинян пояснил, почему назвал переговорный процесс по Нагорному Карабаху «фейковой»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пояснил, почему он назвал проводимый при предыдущем правительстве переговорный процесс по Нагорному Карабаху «фейковой». Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в ответ на вопрос оппозиционного депутата Анны Григорян.

Пашинян отметил, что депутаты от оппозиции несколько раз упоминали его встречу с представителями армянской общины Литвы, цитировали несколько сделанных там заявлений, но их не заинтересовало, почему он назвал переговорный процесс «фейковым».

«Я назвал переговорный процесс «фейковым», потому что весь переговорный процесс был посвящен тому, чтобы Нагорный Карабах оставался частью Азербайджана. С 1998 года Нагорный Карабах остался вне рамок переговорного стола. В 1999 году Армения приняла Хартию безопасности в Европе в рамках консенсуса», - сказал Пашинян и зачитал ее.

Премьер-министр продолжил: «Когда в 2000-х годах Армения обсуждала формулу об обмене территориями в контексте урегулирования нагорно-карабахского конфликта и предложила передать Мегринский регион в обмен на Карабах. Этой трехэтапной конфигурацией Карабах был признан частью Азербайджана, вот почему я назвал переговорный процесс «фейком»».

Он отметил, что, когда Азербайджан говорил, что Нагорный Карабах должен быть самоопределен в рамках территориальной целостности Азербайджана, то говорил это на основе действий внешней политики и правительства Армении 1998-1999 годов. По его словам, это не теоретические заявления, а доказуемые факты.