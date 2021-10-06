Я признаю себя виновным, в том числе в том, что не избавил армию от коррумпированного элемента: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает себя виновным и ответственным за все, что произошло в результате войны. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в ответ на вопрос оппозиционного депутата Арменуи Кюрегян о том, кто является основным лицом, ответственным за трагедию и военные операции с трагическими последствиями.

Депутат поинтересовалась, считает ли Пашинян как верховный главнокомандующий себя виновным.

Пашинян ответил. «Я десятки раз заявлял с этой трибуны, что я виновен во всем, я говорил это 100 раз».

Депутат также коснулась информации, которую Пашинян сообщил в интервью российскому каналу РБК ровно год назад. Пашинян отметил, что разъяснения давались неоднократно.

«Я был в Степанакерте и созвал совещание, выслушал мнение людей о том, что мы можем сделать, чтобы изменить ситуацию. Были озвучены предложения, после чего я поручил военным оценить предложения и представить решение о том, что делать. Военные обсудили, приняли решение и проинформировали меня о процессе принятия решения», - сказал он, добавив, что такова вкратце история вопроса.

Премьер-министр подчеркнул, что никогда не озвучивал названия Леле Тепе, не было понятия «операция Леле Тепе». «Эта фраза появилась потом с пропагандистскими соображениями, будто я сказал, что Серж Саргсян потерял Леле Тепе в 2016 году, это имеет для меня политическое значение, идите и захватите Леле Тепе, чтобы получить дивиденды. Это полная чушь, таких разговоров не было», - сказал он.

Коснувшись характеристик оппозиционного депутата как «предателя-капитулянта» в его адрес, Пашинян сказал, что они считают оппозицию более крупным «предателем-капитулянтом»: «Результаты выборов показывают это. И я думаю, что в ближайшее время у нас будет более подробное обсуждение вашего предательства и капитуляции. Да, я признаю себя виновным, в том числе в том, что не избавил армию от коррумпированного элемента после 2018 года».