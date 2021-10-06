Президенты Армении и Италии обсудили двусторонние торгово-экономические отношения

Президенты Армении и Италии выразили обоюдную готовность к развитию двусторонних отношений. Как сообщает корр. Арменпресс из Рима, об этом заявил президент Армении Армен Саркисян на совместной пресс-конференции с президентом Италии Серджо Маттареллой.

«Мы провели очень содержательные и эффективные переговоры с президентом Маттареллой, и это является очевидным свидетельством высокого уровня армяно-итальянских отношений. Мы подчеркнули высокий уровень существующего политического диалога между двумя странами, взаимную готовность развивать двусторонние отношения», - сказал президент Армении.

Армен Саркисян подчеркнул, что президенты двух стран коснулись также торгово-экономических отношений между Арменией и Италией.

«В условиях ограничений из-за эпидемии коронавируса в 2020 году, конечно, товарооборот между Арменией и Италией упал, но в 2021 году он начал расти и восстанавливаться. Я уверен, что этот рост будет намного быстрым и на более высоком уровне, чем в предыдущие годы», - подчеркнул Саркисян.

Президенты подчеркнули важность развития сотрудничества в сфере современной индустрии, то есть в области информационных технологий, биотехнологий, биологии, искусственного интеллекта, современных областях, связанных с безопасностью пищевых продуктов, и современных систем связи.

Были обсуждены необходимые изменения, в результате которых можно привлечь инвестиции, чтобы помочь предотвратить процесс опасных климатических изменений.

«Мы также затронули возможности сотрудничества в развитии научно-технической и технологической сфер. Я представил уважаемому президенту возможности и направления реализации совместных проектов с итальянскими компаниями в рамках президентской инициативы ATOM (Advanced Tomorrow)», - сказал Армен Саркисян.

Президент Республики Армения еще раз поблагодарил президента Италии за приглашение и блестящий прием.