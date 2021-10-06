Пашинян ответил на вопрос оппозиционного депутата о Шуши

Премьер-министр Армении Никол Пашинян снова отметил, что за 30 лет в Шуши было вложено недостаточно инвестиций, было построено мало жилых домов. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в ходе парламентского часа в НС в ответ на вопрос оппозиционного депутата Тиграна Абрамяна.

Абрамян процитировал слова Никола Пашиняна, которые он сказал в Литве: «Мы так много говорим о Шуши. Сколько жилых домов было построено в Шуши за 30 лет? Почему никто не спрашивает, почему не строили дома, в чем заключалась логика, денег не было, что ли?»

Абрамян отметил, что в Шуши было много многоквартирных домов, частных домов, филиал Центробанка, дом культуры, офицерский дом, ряд других учреждений, по официальным данным, в Шуши проживало около 4 тысяч человек. Он поинтересовался, был ли Пашинян в Шуши до войны и видел ли он описанные им здания.

Отвечая Абрамяну, премьер-министр сказал, что говорил с этой трибуны о территориях, о которых депутат задал вопросы. «То, что нужно было увидеть, я видел, конечно, и то, что я сказал, конечно, не подлежит сомнению», - сказал Пашинян, добавив, что ему нечего добавить к своим заявлениям, сделанным в Литве.

Пашинян уточнил, что говорил о строительстве жилых домов. Он отметил, что упомянутый Абрамяном список может не уместиться на одной странице. «А сколько инвестиций было сделано? Посчитаем, сколько вложено в Шуши и сколько вложено в Баден-Бадене. Посмотрим, сопоставимы эти цифры или нет? Что вы преследуете этими вопросами? Или вам кажется, что только вы были в Шуши, я там не был, другие люди там не был, и никто не видел, какая там ситуация? У меня такое впечатление, что мы живем в параллельных реальностях. То, что заявил, было истиной», - сказал Пашинян.