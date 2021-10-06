Армен Саргсян и Серджио Маттарелла обсудили вопросы урегулирования карабахского конфликта

Президент Армении Армен Саргсян, находящийся с государственным визитом в Италии, на встрече со своим итальянским коллегой Серджио Маттареллой представил свою оценку ситуации вокруг урегулирования карабахского конфликта, подтвердив готовность Армении при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ продолжить работу по мирному урегулированию конфликта.

«В этом плане мы ценим сохранение сбалансированных позиций и подходов к чувствительным друг для друга вопросам. Мы высоко ценим готовность правительства Италии продолжить содействие программе РЦОУОКН (Региональный центр охраны, управления и оценки культурного наследия) и посредством этой программы способствовать сохранению исторических и культурных памятников как в Армении, так и в других местах», - сказал Армен Саргсян.

Армения благодарна дружественной Италии за проявление чуткости в вопросах прав человека. По словам Армена Саргсяна, Армения высоко ценит принятую 2 марта Парламентом Италии резолюцию, призывающую освободить всех армянских военнопленных.

«Мы приветствуем и документы, принятые около 50 районными и городскими Советами Италии в защиту Арцаха и его народа. Мы придаем важность участию итальянских специалистов в процессе сохранения армянского исторического и культурного наследия после установления перемирия, а также непосредственному сотрудничеству с ЮНЕСКО», - отметил Армен Саргсян.

Президент Армении с государственным визитом находится в Италии. Дипломатические отношения между Республикой Армения и Итальянской Республикой были установлены в 1992г. За 30-летнюю историю Республики Армения это первый государственный визит президента Армении в Италию.