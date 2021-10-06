МГ ОБСЕ - формат, в котором можно найти стабильное решение карабахского вопроса: президент Италии

Италия сопредседательство Минской группы ОБСЕ считает тем форматом, в котором можно найти стабильное и мирное решение нагорно-карабахского конфликта. Как передает из Рима корреспондент «Арменпресс», об этом в своем заявлении для прессы после встречи в расширенном составе с делегацией, возглавляемой президентом Армении Арменом Саргсяном, сказал президент Италии Серджио Маттарелла.

Говоря о встрече, президент Италии сообщил, что они говорили о поисках стабильного и долгосрочного решения карабахского вопроса.

«Естественно, мы подтвердили, что Минская группа - тот формат, в котором можно найти стабильное и мирное решение», - сказал Серджио Маттарелла, вновь подчеркнув, что Италия поощряет обе страны найти правильный диалог и способствовать развитию региона.

Во встрече в расширенном составе с армянской стороны участие приняли министр юстиции РА Карен Андреасян, председатель Центрального банка РА Мартын Галстян, чрезвычайный и полномочный посол Армении в Италии Цовинар Амбарцумян, советник президента Рубен Карапетян и другие официальные лица.