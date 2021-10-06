Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 410

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 410. Скончались 24 человека.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 623 830 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 516 человек, с начала пандемии – 594 669. Скончались 9 134.

За сутки сделано 34 918 тестов, в том числе 20 262 на антиген и 14 656 ПЦР-тестов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Показатель инфицирования: за сутки – 6,9%, за последние 14 дней – 5,53%, за последние семь дней – 5,31%.

К этому времени в Грузии сделано 1 836 443 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки – 9 075.

В карантине в данное время находятся 52 человека, в стационарах – 4 077, в ковид-гостиницах – 623.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.