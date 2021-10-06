Иран готов принять главу МАГАТЭ для обсуждения технических вопросов
15:36, 6 Октябрь, 2021
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может посетить Иран в любое время для обсуждения технических вопросов. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
"Иран готов принять господина Гросси в любое время для обсуждения технических вопросов и будет приветствовать соответствующее решение главы МАГАТЭ осуществить такой визит", - отметил он.
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