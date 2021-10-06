Председатель КЗК Гегам Геворкян в Греции подпишет Меморандум о сотрудничестве

Председатель Комиссии по защите конкуренции Гегам Геворкян и член комиссии Айк Карапетян по приглашению председателя Комиссии по конкуренции Греции Иоанниса Лианоса сегодня с двухдневным рабочим визитом выехали в Афины.

Как передает « Арменпресс », об этом сообщили в КЗК, уточнив, что в рамках визита планируется подписание Меморандума о сотрудничестве между сооветствующими органами двух стран в области политики конкуренции и применения законодательства. Также будут обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.