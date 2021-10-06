На всей территории Армении обильные осадки: дилижанские повороты закрыты для грузовых автомобилей
14:10, 6 Октябрь, 2021
Учитывая неблагоприятные погодные условия, Полиция Армении призывает водителей ездить исключительно на автомобилях, оснащенных зимними шинами, строго соблюдая правила безопасности дорожного движения.Как передает «Арменпресс», полиция сообщает, что на всей территории республики обильные осадки в виде снега и дождя. Некоторые участки дорог в областях труднопроходимы, повороты Дилижана закрыты для грузовых автомобилей.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен