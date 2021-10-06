Татоян госсекретарю Ватикана представил доклады о пытках азербайджанцев и жестоком обращении с пленными

Омбудсмен Армении Арман Татоян в составе делегации, возглавляемой Католикосом Всех Армян Гарегином II, принял участие во встрече с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

«Арман Татоян передал госсекретарю Ватикана свои доклады об азербайджанских пытках и жестоком обращении с армянскими пленными после войны 2020 года и обоснованные доказательства», - как передает «Арменпресс», сообщили из Офиса Омбудсмена.

Арман Татоян подчеркнул необходимость возвращения всех содержащихся в Азербайджане армянских пленных, представив, как грубо нарушаются все международные требования. Их задерживают ради военно-политических торгов. Он коснулся также незаконного размещения азербайджанских военнослужащих у общин РА после войны, что ставит под угрозу жизнь и здоровье людей. Также и то, что вследствие вторжения азербайджанских ВС на суверенную территорию РА в Гегаркунике и Сюнике происходят разные преступные деяния, звучат угрозы в отношении гражданских лиц, в том числе и выстрелы.

На встрече кроме Католикоса присутствовали архиепископ Саак Машалян, Патриарший делегат Западной Европы и официальный представитель Первопрестольного Святого Эчмиадзина в Ватикане, архиепископ Хажак Парсамян.