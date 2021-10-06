США сократили число атомных боеголовок до 3750 штук

США продолжают постепенно сокращать число своих атомных боеголовок, свидетельствует обнародованная статистика Госдепартамента.

В 2020-ом у Вашингтона их было 3750 против 3805 в 2019-ом и 3785 годом ранее. Эта цифра не учитывает выведенные из эксплуатации и ожидающие уничтожения боезаряды. Кроме того, в прошлом году Соединенные Штаты уничтожили 184 старые боевые части.

Уровень 2020 года является самым низким за последние 60 лет благодаря договорам о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией. Максимальное число боеголовок у США было на пике холодной войны с СССР в 1967 году — 31255,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Между Россией и США сейчас действует соглашение СНВ-3, которое ограничивает число развернутых ядерных боезарядов до 1550 у каждой стороны, но ядерные боеголовки на вооружении союзников Вашингтона договор не лимитирует. Администрация экс-президента США Дональда Трампа предлагала привлечь к российско-американским переговорам о стратегической стабильности Китай, но в Пекине заявили, что не заинтересованы в этом.