В ЕК заявили, что спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет

Еврокомиссия (ЕК) считает причиной энергетического кризиса в ЕС неблагоприятные рыночные условия, когда спрос на энергоресурсы достиг максимума за 25 лет. Об этом заявил в среду зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс по прибытии на заседание Совета ЕС по экологии.

"Все дело в рыночных условиях. Спрос на энергоресурсы сегодня достиг максимальных показателей за последние 25 лет, что и создает пики цен", - сказал он.

Он также постарался минимизировать роль созданной Еврокомиссией системы торговли квотами на выбросы парниковых газов в возникновении кризиса. "Эта система повлияла в очень незначительной мере, лишь на уровне одной пятой. Проблема находится в другом месте, в рыночных условиях", - убежден он.

Тиммерманс при этом не упомянул в числе причин кризиса штилевую погоду в сентябре в зоне парков ветряков ЕС на шельфе Северного моря, которая привела к падению их выработки в 3-4 раза и потребовала широко задействовать тепловые электростанции для компенсации дефицита энергии,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс․

Кроме того, зампредседателя ЕК отверг предположение журналистов, что энергетический кризис заставит ЕС временно отступить от своих климатических задач. "Это исключено, климатические нормы ЕС высечены в камне", - сказал он.

Еврокомиссия на протяжении последних 10 лет работала над созданием в ЕС свободного рынка газа и электричества, утверждая, что параллельно с повсеместным внедрением зеленой энергетики (которая пока производит более дорогое электричество по сравнению с углеродной) это в конечном счете приведет к снижению цен на энергию в Европе.