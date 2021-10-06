Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг Тайваня

Президент США Джо Байден заявил, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином Тайвань и что США намерены соблюдать собственный закон об отношениях с Тайванем.

Журналисты просили Байдена прокомментировать "провокации" КНР на Тайване, под которыми они понимают предполагаемые полеты ВВС КНР в зоне воздушной ответственности Тайваня.

"Я говорил с Си (Цзиньпином) о Тайване. Мы согласны, мы будем соблюдать соглашение по Тайваню. Мы на этом стоим, и я дал понять, что я не думаю, что нам нужно заняться чем-либо, кроме как соблюдать соглашение", - сказал Байден,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Американский закон 1979 года устанавливает поддержку принципа единого Китая, хотя и предусматривает военную помощь США Тайваню.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.