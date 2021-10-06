На поворотах Дилижана выпал снег
По состоянию на 9:00 6 октября на поворотах Дилижана снег. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ГНКО «Дорожное управление».
Все межгосударственные автомобильные дороги открыты.Дорожное управление рекомендует водителям во избежание аварий, происшествий и пробок пользоваться зимними шинами.
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