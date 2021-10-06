Переселенцы из Гадрута у здания правительства проводят акцию протеста

Группа вынужденных переселенцев из Гадрута у здания правительства проводит акцию протеста, требуя решения своих жилищных вопросов.

Как передает «Арменпресс», один из протестующих сообщил журналистам, что 45 дней назад они отправили письмо, касающееся этой проблемы. «До сих пор мы не получили ответа. Хотим выяснить у правительства, почему нам не отвечают, и планы и проекты на наше будущее», - сказал он.

Вынужденные переселенцы из Гадрута ранее встречались с заместителем премьер-министра РА Мгером Григоряном, министром труда и социальных вопросов, государственным министром Арцаха, министром территориального управления. «По некоторым вопросам была достигнута договоренность, но пока нет ничего определенного», - рассказал мужчина, добавив, что скоро зима, и они не видят подвижек в решении жилищного вопроса.

По его словам, они не получили и последние социальные выплаты.

Протестующие сказали, что они отправили письмо и в посольство Франции, теперь за ответом пойдут туда, после чего в оперативный штаб правительства Арцаха в Армении.