В Армении подтверждено 1 155 новых случаев заражения Covid-19

В Армении подтверждено 1 115 новых случаев заражения COVID-19, 381 заболевших вылечились, есть 21 летальный исход.

Как передает «Арменпресс», за последние сутки проведено 8 947 тестов. Всего проведено 1 770 914. Об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении

По состоянию на 11:00 6 октября всего подтверждено 267 363 случая заражения COVID-19, 245 757 из которых вылечились, есть 5 440 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 14 945 пациентов.

В предыдущий день зарегистрирован 1 случай смерти пациента с диагнозом COVID-19, в котором смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 1 221.