Парламент Армении принял проект поэтапного снятия системы возврата подоходного налога с ипотеки в Ереване

Национальное собрание Республики Армения приняло в первом чтении законопроект правительства, которым постепенно будет ограничена и отменена система возврата подоходного налога по процентной ставке по ипотечному кредиту в Ереване.

Как передает «Арменпресс», законопроект о внесении дополнения в Налоговый кодекс Республики Армения был принят на заседании НС, получив 59 голосов “за” при 22 голосах “против”.

Проектом предлагается закрепить, что для пользования системой, когда имущество приобретается или планируется построить в первой зоне Еревана, необходимо, чтобы ипотечный кредит был получен до 1 июля 2022 года. По той же логике для второй зоны - до 1 января 2023 года, для третьей зоны установлено условие - кредит должен быть получен до 1 июля 2023 года. Затем предлагается 1,5-летний перерыв. Для остальной части города Еревана установлено предварительное условие получения ипотечной ссуды до 1 января 2025 года. Если разрешение на строительство будет получено до 1 января 2022 года, то продажа квартир в построенном здании будет полностью обслуживаться в рамках системы возврата налога на прибыль без ограничений.

Фракция «Айастан» заявила, что проголосует против законопроекта, представленного в такой форме, и внесет свои предложения.