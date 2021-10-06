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Парламент продолжает работу очередного заседания

Парламент продолжает работу очередного заседания

Национальное собрание Армении продолжает работу очередного заседания.

Как передает «Арменпресс», депутаты проголосуют за законопроекты, обсуждавшиеся в предыдущий день.

Затем во втором чтении будет рассмотрен проект закона О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Армения «Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности и должности на государственной службе», которым предлагается к уже действующим в социальном пакете услугам добавить еще две.
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