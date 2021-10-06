Европейские индексы выросли - 05-10-21
МОСКВА, 6 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 5 октября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.05% и составил 15194.49 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.52% и составил 6576.28 пункта, британский FTSE вырос на 0.94% и составил 7077.10 пункта, а российский RTSI вырос на 3.04% и составил 1840.11 пункта.
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