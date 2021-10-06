Цены на цветные металлы - 05-10-21

ЛОНДОН, 6 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 5 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.07% и составила 2912.00 долларов США, цена на медь снизилась на 1.94% и составила 9090.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 2154.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.74% и составила 17810.00 долларов США, цена на олово выросла на 2.25% и составила 35175.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 3024.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 46250.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 53380.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.