Герой, рыцарь «Золотого орла» с орлиным сердцем …

«Патриотизм - это не что иное, как сознательное выполнение взятых на себя обязательств. Если все, от солдата до министра, будут выполнять свою работу, все наши начинания увенчаются победой ...

Если Карабах падет, он падет только из-за политических игр. Политика - самый страшный хищник».

Ашот Гулян (Бекор)

К счастью, армянский героический горный островок, родной Арцах, даже будучи разорванным и израненным, продолжает жить и дышать по-армянски, исцеляет свое сердце и душу, рождает новых Монте и Бекоров, назло кровожадному каннибалу, чью пасть мы разорвали в первой Арцахской войне, но нам еще есть предстоит побороться. Одним из таких могущественных людей был командир первого Степанакертского батальона, герой Арцаха, легендарный Бекор, Ашот Гулян.

Он родился в Баку, в молодости работал портным и строителем, водителем и слесарем. И когда началось освободительное движение Арцаха, он предвидел, что беспорядочные демонстрации и митинги будут лишь прелюдией к неизбежной войне, и что без оружия невозможно будет добиться свободы и независимости. И вместе со своими идейными товарищами начал изготавливать самодельные гранаты, пистолеты и винтовки. Он был первым, кто их испытывал, при этом трижды ранив себя. Провидение было милосердным, так как ему еще предстояло пройти долгий путь, чтобы стать героем и мстителем. Это можно было бы сделать с помощью священного оружия, которое сегодняшний Гайдук начал добывать и тайно перевозить.

Бекор свое боевое крещение получил на северной границе Армении, когда враг вторгся в Иджеван. Потом ему предстояло принять участие в жарких боях. Нельзя не вспомнить нападение и уничтожение военной колонны, везущей помощь омоновским бандитам, которое было совершено под его руководством в Карвачаре.

Бекор был одним из немногих провидцев, которые изначально понимали, что для самообороны Арцаха необходимо создать постоянную регулярную армию с ее структурой и железной дисциплиной. А когда в 1991 году началось формирование первых воинских частей этой армии, ему предложили возглавить первый взвод, ядро которого составил его собственный отряд.

Опытный и знающий командир проложил свой военный путь героическими действиями, приняв участие в большинстве сражений в Арцахе: в Аскеране, Гадруте, Шаумяне, Вериншене, Бузлухе, Манашиде, Малибейлу, Ходжалу, Кркджане, в Лесном, Лашавине, Каринтахе, Мартуше, Шушарте, Марте, Дрмбоне…

Герой, наделенный исключительным талантом. Он был прирожденным военным, храбрым, предприимчивым, находчивым и решительным. Этот дар от бога войны ярко засверкал в мае 1992 года, при взятии армянского города-крепости. Первой в Шуши вошла руководимая им рота. До этого победного шага, утром 8 мая он по телефону своему обожаемому Командосу сказал, чтобы Центральному штабу, исполняющему обязанности председателя Верховного Совета НКР сообщили, что он сидит на стенах крепости Шуши и ждет подхода ребят и добавил: «Я буду в городе через несколько минут».

Прошло около трех месяцев после освобождения Шуши. Он погиб в боях за освобождение Дрмбона, 24 августа 1992 года. Он присоединился к полку рыцарей, ушедших от поцелуя пули.

С Днем рождения тебя, герой, рыцарь «Золотого орла» с орлиным сердцем!

Акоп СРАПЯН