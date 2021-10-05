В некоторых регионах Армении ожидаются осадки в виде мокрого снега

В вечерние часы 5-го, 6-го октября в горных районах, в предгорьях регионов Лори, Тавуш и Сюник осадки будут наблюдаться в виде мокрого снега. С 5-6 октября температура воздуха постепенно понизится на 8-10 градусов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, на территории Армении днем 5-го, 6-го, ночью 7-го октября в большинстве регионов, днем 7-го, с 8-9 в регионах Лори, Тавуш, Сюник и в Арцахе ожидаются осадки. 10-го октября ожидается погода без осадков.

Ветер юго-восточный с порывами до 5-10 м/с.

Днем 5-го, 6-го октября температура воздуха постепенно понизится на 8-10 градусов.

В городе Ереван днем 5-го, 6-го, ночью 7-го октября время от времени ожидается дождь с грозой. Днем 7-го, с 8-10 октября ожидается погода без осадков.