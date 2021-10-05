Посол Израиля отверг сообщения о присутствии израильских военных в Карабахе

Посол Израиля в России Александр Бен Цви назвал "большой глупостью" и фантазиями сообщения о якобы присутствии израильских военных в Карабахе. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА новости,

"Я считаю, что это большая глупость, потому что если мы говорим о районе Нагорного Карабаха, там находятся и российские, и турецкие (военные). Так что я считаю, что когда у них какие-то фантазии, они могут сказать, что, может, и марсиане там тоже присутствуют", - сказал посол журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Отметим, что на фоне напряженных отношений с Азербайджаном о присутствии израильских войск в Азербайджане заявляет руководство Исламской Республики Иран. Иран также проводит военные учения в приграничных с Азербайджаном районах.